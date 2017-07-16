Пакистанские военные очищают приграничную долину от боевиков ИГИЛ

Пакистанские военные в воскресенье развернули крупное наземное наступление, чтобы очистить наводненную боевиками изолированную долину, которую сторонники «Исламского государства» используют для экспорта терроризма в страну с баз в Афганистане, где группировка «набирает силу», сообщил представитель военных.



Генерал-майор Асиф Гафур сообщил журналистам, что целью операции «Хайбер-4» является ликвидация укрытий боевиков на территории площадью примерно 250 квадратных километров в долине Раджгал. Он заявил, что в этом районе окопались боевики, связанные с проигиловскими группировками «Джамаат уль-Ахрар» и «Лашкар-э-джангви», а также пакистанским Талибаном.



«Присутствие "Даиш" ("Исламского государства") в районах Афганистана напротив долины Раджгал делает необходимым проведение этой операции для предотвращения проникновения влияния "Даиш" в Пакистан через долину Раджгал», – заявил Гафур.



Представитель армии отметил трудности, стоящие перед пакистанскими войсками в связи с характером местности: долина состоит из восьми проходов, здесь же находятся горные пики, высота которых достигает 4200 метров.



В операции принимают участие тысячи военнослужащих, которым будут помогать пакистанские ВВС, добавил он.Генерал отметил, что расследование недавних взрывов в районах у границы Пакистана привело к базам «Исламского государства» в Афганистане.



Генерал Гафур сообщил, что военные заблаговременно проинформировали своих афганских коллег и возглавляемую НАТО миссию «Решительная поддержка» о начале операции в воскресенье для того, чтобы они могли усилить присутствие на своей стороне границы и предотвратить проникновение в Афганистан бегущих террористов.



С долиной Раджгал граничит афганская провинция Нангархар.



Американские военные в партнерстве с афганской армией проводят крупные наземные операции при поддержке авиаударов против баз «Исламского государства» в нестабильных районах Нангархара и соседней афганской провинции Кунар.



В результате воздушного удара американской авиации несколько дней назад был убит глава «Исламского государства» в Афганистане Абу Саид.Он был третьим главой террористической группировки, ликвидированным американскими военными за последний год.



Тем временем генерал Гафур сообщил, что ведутся работы по установке заграждения на всей 2600-километровой границе с Афганистаном, строительству аванпостов и укрепленных сооружений для защиты слабо охраняемой границы от проникновения террористов.



Пакистан называет одной из причин строительства заграждения недостаточное сотрудничество официального Кабула.Приграничный регион долгое время является источником нестабильности, учитывая, что в этой отдаленной горной местности находят укрытие группировки боевиков, террористы и контрабандисты.



Гафур вновь отверг обвинения, что его страна укрывает антиафганских боевиков, в том числе из вселяющей страх сети «Хаккани».



«Пакистан на своей территории проводит операции против террористов всех мастей, включая членов "Хаккани"», – подчеркнул он.

