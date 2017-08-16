Твит Обамы против расизма набрал рекордное число лайков

Бывший президент США Барак Обама в субботу опубликовал в Твиттере фото, посвященное беспорядкам в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Теперь этот пост набрал рекордное количество лайков в истории соцсети.

На фото Обама с перекинутым через плечо пиджаком стоит у наружного подоконника и смотрит на группу детей разных рас, которые выглядывают из окна.

Фотография сопровождается цитатой президента Южной Африки Нельсона Манделы: «Никто не рождается с ненавистью к другим людям из-за цвета их кожи, происхождения и религии».

Твит был опубликован на следующий день после того, как в Шарлоттсвилле прошел марш ультраправых в знак протеста против решения городских властей снести памятник генералу, который возглавлял армию южан во время Гражданской войны 1861-65 гг. В участников встречной акции протеста въехал автомобиль, в результате чего погибла женщина.

К утру среды твит Обамы набрал 2,8 миллиона лайков, обойдя по популярности твит американской поп-певицы Арианы Гранде, опубликованный после теракта на одном из ее концертов в Великобритании ранее в этом году.

Нынешний президент США Дональд Трамп подвергся критике в связи со своей реакцией на события в Шарлоттсвилле.

В ночь со вторника на среду город Балтимор – крупнейший город штата Мэриленд – избавился от памятников генералам Конфедерации: Роберту Ли и Стоунволлу Джексону. Кроме того, был снят памятник бывшему главе Верховного суда США Роберту Тэни, который некогда вынес вердикт, согласно которому чернокожие должны быть признаны «низшим слоем общества» и по этой причине не могут претендовать на гражданство США. Соответствующее решение единогласно приняли члены городского совета.