Тиллерсон: чтобы показать готовность к диалогу, Пхеньян должен прекратить ракетные испытания

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник заявил, что для КНДР лучшим способом продемонстрировать готовность к диалогу было бы прекращение ракетных испытаний.

«У нас еще не было длительного периода времени, когда бы они не предпринимали провокационных мер, запуская баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, их первым и самым четким сигналом могло бы быть просто прекращение этих ракетных запусков», – сказал Тиллерсон, выступая в Маниле на саммите АСЕАН.

По словам госсекретаря США, единогласная поддержка новых санкций против КНДР в Совете Безопасности ООН демонстрирует, что все мировое сообщество считает действия страны неприемлемыми и рассчитывает на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Северная Корея в понедельник осудила новые санкции в заявлении, распространенном государственными СМИ, пообещала «в тысячекратном размере» отомстить США и подчеркнула, что санкции не заставят ее вступить в переговоры по ядерной программе. Пхеньян пообещал принять «справедливые меры», не уточнив, какие именно, и заявил, что США ошибаются, если считают, что континентальная часть страны в безопасности, поскольку находится по другую сторону океана.

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре «выразили решимость полностью выполнить все соответствующие резолюции и призвать международное сообщество последовать их примеру».

Согласно опубликованному в воскресенье заявлению, Трамп и Мун также приветствовали резолюцию Совета Безопасности и вновь подчеркнули, что КНДР «представляет серьезную угрозу» для их стран и Японии. Трамп также прокомментировал беседу с южнокорейским лидером в «Твиттере», написав, что очень доволен результатами голосования в Совбезе.

Ранее в среду Китай призвал КНДР прекратить ядерные и ракетные испытания, заявив, что Пхеньяну не следует «провоцировать мировое сообщество».

Министр иностранных дел Китая Ван И недвусмысленно продемонстрировал, что Китай поддерживает новые санкции ООН, выступив с предупреждением в адрес северокорейского коллеги Ли Ён Хо на полях саммита АСЕАН.

США осторожно приветствовали поддержку Китая, однако заявили, что будут внимательно следить за тем, как он придерживается санкций, призванных лишить КНДР 1 миллиарда долларов в год.

Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон напомнила журналистам, что в прошлом Китай поддерживал усилия по ограничению оружейных программ Пхеньяна, однако впоследствии его рвение ослабевало.

«Мы хотим удостовериться, что Китай продолжит соблюдать санкционный режим полностью, а не просто эпизодически, как это было раньше», – сказала Торнтон.

Трамп в субботнем твите приветствовал решение Китая и России поддержать санкции в отношении КНДР. «Огромный финансовый эффект!» – написал президент.

Однако, по словам Торнтон, США не рассматривают возможность прекратить периодические совместные учения с Южной Кореей. Она пояснила, что США не признают никакой «моральной эквивалентности» между этими учениями и ядерными и ракетными испытаниями КНДР.

Ли Ён Хо в Маниле не делал никаких публичных заявлений, однако в редакционном комментарии северокорейской партийной газеты Rodong Sinmun говорится, что США проигнорировали предупреждение Северной Кореи в виде ракетных испытаний и ведут «отчаянные усилия» с очередными санкциями.

«Континентальная часть США на перепутье между жизнью и смертью», – говорится в статье.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США «принимают и будут принимать осторожные оборонительные меры, чтобы защитить себя и своих союзников» от угрозы со стороны КНДР, которая, по ее словам «стремительно растет»

Новые санкции предусматривают запрет на весь импорт угля, железа, свинца и морепродуктов из КНДР, а также ограничивают количество граждан Северной Кореи, которые могут работать за пределами страны.

Резолюция также предусматривает ужесточение контроля за выполнением существующих санкций. Совбез с 2006 года вводил уже несколько раундов адресных санкций против КНДР. Кроме того, в резолюции перечислены девять северокорейских граждан и четыре организации, которые подвергнутся финансовым и визовым санкциям.