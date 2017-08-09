Трамп: ядерный арсенал США мощнее, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп на фоне обмена угрозами с КНДР в среду заявил, что ядерный арсенал США сейчас гораздо мощнее, чем когда-либо.

В среду утром Трамп написал в «Твиттере», что его первый указ после вступления в должность был посвящен «обновлению и модернизации ядерного арсенала» страны. «Будем надеяться, нам никогда не придется воспользоваться этой силой, но никогда не наступит момент, когда мы не будем самой сильной державой в мире!» – написал Трамп.

Пока неясно, о каком именно обновлении ядерного потенциала страны с момента своего вступления в должность говорит Трамп. Он призвал значительно увеличить расходы на оборону, в том числе разработку новых вооружений, однако Конгресс пока не принял бюджет на 2018 год.

Накануне Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес КНДР, заявив, что, если Пхеньян не прекратит угрозы в адрес США, «они будут встречены огнем и яростью, которых мир еще не видел».

Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду постарался преуменьшить значимость взаимных угроз Трампа и Пхеньяна, прозвучавших после того, как ООН ввела новые санкции против Северной Кореи, призванные сократить ее экспортный доход на 1 миллиард долларов и тем самым вынудить страну прекратить разработку ядерного оружия.

Во время остановки в Гуаме, где самолет госсекретаря осуществлял дозаправку по пути из Юго-Восточной Азии в Вашингтон, Тиллерсон заявил: «Я полагаю, что президент как верховный главнокомандующий посчитал необходимым выступить с решительным заявлением, обращенным непосредственно к КНДР, однако, по моему мнению, он лишь подтверждал, что Соединенные Штаты способны защитить себя в случае любой атаки и защитить наших союзников. И мы это сделаем. Так что американцы могут спать спокойно».

По словам Тиллерсона, риторика Трампа была обращена к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и президент использовал слова, которые тот поймет, «потому что он, по видимости, не понимает дипломатический язык».

Северная Корея утром в среду заявила, что ее вооруженные силы тщательно изучают план ракетной атаки по Гуаму. Считается, что на американских военных базах на этом острове в Тихом океане располагается крупнейший американский арсенал ядерного оружия за пределами континентальной территории США.

Губернатор Гуама Эдди Кальво заявил, что угрозы для острова нет, однако в телеобращении отметил, что Гуам «готов к любому развитию событий». Кальво добавил, что Гуам – «часть территории США, а не просто военный объект». По его словам, Белый дом заверил, что атака на Гуам будет считаться атакой на США.

Тиллерсон выразил надежду, что санкции ООН и мировое сообщество, в том числе Китай и Россия, «смогут начать убеждать Северную Корею в том, что ей необходимо пересмотреть свой нынешний путь и задуматься о вступлении в диалог об ином будущем».

Американские СМИ во вторник сообщили, что Разведывательное управление Минобороны США пришло к выводу, что КНДР недавно удалось построить миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно использовать с межконтинентальными ядерными ракетами, испытание которых Пхеньян недавно провел. Сообщается также, что, по данным Разведывательного управления, у Пхеньяна есть уже 60 единиц ядерного оружия, хотя некоторые эксперты считают, что на самом деле их меньше – возможно, около 30.

КНДР в прошлом угрожала США ядерной войной в ответ на санкции ООН, введенные в связи с ядерными испытаниями. В субботу Совет Безопасности ООН единодушно проголосовал за введение новых санкций, в результате которых, как ожидается, Пхеньян потеряет треть своего годового дохода от экспорта, составляющего 3 миллиарда долларов.

Пхеньян назвал санкции «вопиющим нарушением» своего суверенитета.