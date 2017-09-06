В Южной Корее разместят еще четыре установки американской системы THAAD

Южная Корея планирует разместить на своей территории четыре дополнительных пусковых установки для американской системы противоракетной обороны THAAD, что служит очередным признаком эскалации напряженности и дипломатического тупика вокруг развивающейся ядерной программы КНДР.

Министерство обороны в среду объявило, что в дополнение к двум пусковым установкам THAAD, уже развернутым на бывшем поле для гольфа в городе Сонджу к югу от Сеула, будут размещены еще четыре установки. Развертывание системы THAAD в Южной Корее вызывает решительные протесты со стороны Китая и России, которые считают основанную на радарах мощную систему ПРО угрозой.

Всего несколько дней назад президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Джэ By договорились о снятии ограничений на боевую нагрузку южнокорейских ракет в ответ на очередное ядерное испытание в КНДР, в рамках которого, как утверждается, была успешна протестирована водородная бомба.

При этом президент Мун рассматривает и дипломатические варианты урегулирования кризиса: в среду он обсудил это с российским президентом Владимиром Путиным на полях экономического саммита во Владивостоке. Двое лидеров сошлись во мнении, что Северная Корея должна прекратить ядерную и ракетную программы, однако Путин вновь выступил против введения новых санкций в отношении КНДР, настаивая, что проблему можно решить только путем переговоров. Южнокорейский лидер призвал российского коллегу задуматься о блокировке поставок нефти в КНДР и мерах, призванных помешать выходцам из Северной Кореи работать в других странах.

Китай, единственный крупный союзник КНДР, также настаивает, что дальнейшее ужесточение санкций в отношении Пхеньяна не поможет снизить напряженность на Корейском полуострове.

США на этой неделе представили проект резолюции о новых санкциях против КНДР и рассчитывают, что Совет Безопасности ООН вынесет его на голосование в следующий понедельник.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с любой страной, которая продолжает вести бизнес с Северной Кореей, а министр финансов Стивен Мнучин заявил, что вырабатывает детали этого плана, который будет направлен в первую очередь против главного торгового партнера КНДР, Китая. Более 90 процентов экспортных доходов Пхеньяна приходится на Китай.