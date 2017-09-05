Трамп даст Японии и Южной Корее возможность импортировать больше американской военной техники

Заявление прозвучало как ответ на очередное ядерное испытание в Северной Корее
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что позволит Южной Корее и Японии закупать у США больше военной техники. По всей видимости, это заявление стало ответом на воскресное ядерное испытание в Северной Корее.
«Я позволю Японии и Южной Корее закупать у США значительно больше сверхсовременной военной техники», – написал Трамп в «Твиттере».
Один из высокопоставленных северокорейских дипломатов предупредил, что Пхеньян готов отправить в США «еще подарков». Выступая на конференции по разоружению в Женеве, представитель КНДР Хан Тхай Сон заявил, что Пхеньян в воскресенье «провел успешное испытание водородной бомбы», и добавил: «США получат еще подарки от моей страны, если будут продолжать безответственные провокации и бесплодные попытки оказать давление на КНДР». Вдаваться в подробности он не стал.
Китай и Россия, два главных союзника КНДР, считают, что призывы к дальнейшему ужесточению санкций против Пхеньяна после очередного ядерного испытания не помогут ослабить напряженность в регионе.
Выступая во вторник на полях саммита БРИКС в китайском городе Сямынь, президент РФ Владимир Путин осудил ядерное испытание, но предупредил, что «нагнетание военной истерии» лишь приведет к «глобальной катастрофе», а также назвал призыв США к ужесточению санкций бессмысленным и неэффективным, добавив, что «нелепо» вводить санкции в отношении Москвы, а затем просить ее поддержать санкционный режим в отношении КНДР.
Россия и Китай, регулярно выступающие против введения санкций в отношении Пхеньяна, недавно призвали США и Южную Корею прекратить совместные учения в обмен на прекращения ядерной и ракетной программ КНДР. Аналитик исследовательского центра RAND Corporation Брюс Беннетт считает, что две страны выступают против новых санкций, поскольку «просто не знают, насколько нестабильна Северная Корея».
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