В Нидерландах открыт памятник пассажирам и экипажу лайнера, сбитого над Украиной

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и нидерландская королевская семья открыли памятник погибшим пассажирам и экипажу рейса МН17 в день третьей годовщины крушения малазийского пассажирского лайнера, который был сбит над Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Церемония открытия памятника состоялась в понедельник в пригороде Амстердама неподалеку от аэропорта Схипхол, откуда вылетал самолет.

Во время церемонии зачитали имена жертв катастрофы, после чего почтили их память минутой молчания.

Среди присутствовавших на церемонии были король Виллем-Александр и королева Максима, которые вместе с группой детей возложили цветы к мемориалу в память о жертвах. Также присутствовал премьер-министр страны Марк Рютте.

Выступая на церемонии открытия, Эверт ван Зийтвельд, председатель Фонда катастрофы МН17, который потерял при крушении самолета сына и дочь, сказал, что теперь родным и близким погибших будет где их оплакивать.

«Теперь у нас есть прекрасный памятник. Памятник, где мы можем вместе вспоминать погибших. Где вы сможете спокойно вспоминать их в одиночестве и разделить свою печаль, лелея прекрасные воспоминания о своих близких. Меня зовут Эверт ван Зийтвельд. Я потерял своих прекрасных и милых детей, 19-летнюю Фредерику и 18-летнего Роберта-Яна», – сказал он.

Международное уголовное расследование пришло к выводу, что ракета, сбившая самолет, была выпущена с территории сепаратистов с помощью российской мобильной ракетной установки. Россия отрицает свою причастность к инциденту.