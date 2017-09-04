Джакарта призвала Рангун положить конец насилию по отношению к рохинджа

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в понедельник приехал в Мьянму, чтобы встретиться с лидером страны Аун Сан Су Чжи, а также с главой вооруженных ее сил и советником по национальной безопасности, чтобы обсудить кризис в штате Ракхайн.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с конца прошлого месяца, когда начался всплеск насилия, из штата Ракхайн в соседний Бангладеш бежали 87 000 мусульман-рохинджа. Из-за такого наплыва беженцев гуманитарные организации не успевают обеспечить их предметами первой необходимости и медицинскими услугами.

Марсуди заявил, что хочет обсудить с властями Мьянмы ситуацию в сфере безопасности, а также «подробности наших предложений, в том числе об отправке дополнительной гуманитарной помощи жителям Ракхайна».

Президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что Марсуди призовет правительство Мьянмы предотвращать дальнейшее насилие, после чего отправится в Бангладеш, чтобы подготовить гуманитарную помощь для беженцев.

«Мы сожалеем о насилии в штате Ракхайн и осуждаем его. Необходимы реальные действия, а не только критика», – сказал Видодо.

В течение нескольких дней у посольства Бирмы (Мьянмы) в Джакарте собираются демонстранты, выступающие в поддержку рохинджа и призывающие правительство Индонезии принимать беженцев.

Очередной всплеск насилия начался 25 августа, когда группа боевиков-рохинджа атаковала полицейские блокпосты и армейскую базу, назвав это попыткой защитить свое этническое меньшинство от преследований. По словам вооруженных сил Мьянмы, погибли почти 400 человек, в основном сами боевики.

Правительство Мьянмы считает рохинджа экономическими мигрантами из Бангладеш и никогда не давало им гражданства, хотя в большинстве своем они могут доказать, что их семьи жили в стране в течение нескольких поколений.

В штате Ракхайн уже больше десяти лет возникают периодические вспышки межэтнического насилия.

В октябре прошлого года мусульманские боевики начали атаковать полицейские посты, после чего силы безопасности начали репрессии, в результате которых десятки тысяч человек бежали через границу в Бангладеш. Правительство Мьянмы отвергает обвинения в том, что силы безопасности применяли в отношении рохинджа. пытки и насилие сексуального характера.