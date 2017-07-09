Ирак объявил о победе над ИГИЛ после освобождения Мосула

Ирак объявил о победе над «Исламским государством», после того, как его армия полностью взяла под контроль город Мосул.



«Главнокомандующий вооруженными силами (премьер-министр) Хайдер Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой», – говорится в заявлении администрации Абади, обнародованном в воскресенье.



Иракские официальные лица за последние недели несколько раз предсказывали поражение «Исламского государства», в то время как военные сократили территорию боевиков до небольшого района в Старом Мосуле у реки Тигр. Однако в последние дни продвижение войск замедлилось.



Иракские войска использовали воздушные удары и наземную поддержку коалиции для развития наступления с целью возвращения Мосула, который стал крупнейшим городом, захваченным «Исламским государством» три года назад, когда эта радикальная группировка объявила о создании халифата на территории смежных районов Ирака и Сирии.



В результате восьмимесячных столкновений была разрушена большая часть Старого Мосула, включая историческую 850-летнюю мечеть Ан-Нури и ее наклонившийся минарет, которые недавно были взорваны джихадистами.