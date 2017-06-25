На фоне битвы за Мосул иракский лидер поздравил жителей страны с праздником Ид аль-Фитр

Иракские войска в воскресенье углубились в исторический центр Мосула в стремлении вытеснить из города боевиков «Исламского государства». Один багдадский командир заявил, что от 65 до 70 процентов Старого города уже освобождено.

«Осталось занять менее одного квадратного километра», – заявил подполковник Салам аль-Обеиди. По его оценкам, в городе осталось лишь «несколько сотен» боевиков «Исламского государства».

Другой командир, генерал-лейтенант Абдулвахаб аль-Саадим, предположил, что операция завершится через несколько дней.

«Конец очень близок, речь идет о считанных днях», – сказал он.

Боевики захватили Мосул в 2014 году. Борьбу за его освобождение возглавляют иракские военные, но международная коалиция во главе с США оказывает воздушную и наземную поддержку.

Значительная часть Старого города была разорена за восемь месяцев боевых действий. Несколько дней назад джихадисты взорвали достопримечательность города – 850-летнюю мечеть Ан-Нури и ее наклонившийся 45-метровый минарет.

Во время наступления иракских войск некоторые жители Мосула отмечали праздник Ид аль-Фитр (также известного, как Ураза-байрам), знаменующий окончание месяца поста Рамадана. В восточной части города, освобожденной несколько месяцев назад, можно было видеть детей, играющих на улицах.

В заявлении премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади говорится: «В то время, как наши героические войска приближаются к тому, чтобы объявить об окончательной победе над бандами “Даиш” (“Исламское государство”), я хочу искренне поздравить с праздником Ид аль-Фитр».

Несмотря на возможно близкое взятие Мосула иракскими войсками, американский аналитик выразил обеспокоенность, что Багдад не готов к осуществлению правительственного контроля над городом.