В Мосуле все еще скрываются боевики «Исламского государства»

Старые кварталы Мосула лежат в руинах – Старый город практически полностью покинут людьми. Разрушены целые кварталы, и многие семьи до сих пор не нашли тела своих родных под обломками зданий.

Через два с лишним месяцам после того, как правительственные войска вновь установили контроль над Мосулом, иракские военные и местные жители пытаются постепенно вернуть город к жизни, а технические группы обыскивают дом за домом в поисках бомб.

В субботу в одном из домов была обнаружена засада боевиков «Исламского государства».

«Мы были потрясены, когда увидели их, – заявил полковник иракской федеральной полиции Тахсен аль-Мохаммадави. – Когда солдаты открыли дверь, [боевики] ждали их с оружием, готовые открыть огонь».

Боевики открыли огонь, и завязалась перестрелка. Два боевика были уничтожены гранатами, их тела загорелись. Позднее были убиты еще двое, один был застрелен на улице. Это были исхудавшие люди, обросшие густыми бородами и одетые в традиционную одежду, которую предпочитали боевики в Мосуле.

Иракские военные обычно не сообщают данных о жертвах, но местные жители говорят, что, по меньшей мере, один иракский солдат был убит и двое получили ранения.

В западной части Мосула обстановка остается неустойчивой. Через каждые несколько кварталов установлены блокпосты. Вместе с федеральной полицией работу по обеспечению безопасности в преимущественно суннитском городе ведут Силы народной мобилизации «Хашд Шааби», ранее известные как шиитское ополчение.

«Нам нужно пересмотреть наши планы в отношении Старого города», – говорит аль-Мохаммадави.

Сколько еще боевиков «Исламского государства» могут скрываться среди руин, в туннелях и канализационных коллекторах под городом? Военные затрудняются ответить на этот вопрос. До недавнего времени рассказы о выживших боевиках считались вымыслом.

Обычные люди пытаются проникнуть в Старый город, чтобы забрать свои вещи, причем сделать это в обход властей, которые объявили, что гражданским лицам слишком опасно находиться в этом районе. Молодые люди, которые бегают и прячутся в городе, который когда-то был одним из самых опасных оплотов «Исламского государства» в Ираке, вызывают подозрения как у солдат, так и у гражданских.

«Люди иногда убегают от нас, потому что думают, что могут попасть в беду, – говорит капитан федеральной полиции Баха. – Но в действительности мы просто пытаемся обеспечить их безопасность».

Но в ситуации, когда столько зданий стоят пустыми, Старый город является идеальной оборонительной позицией: на холме у реки, с которого открывается вид на остальной город. Учитывая это, здесь до сих пор могут скрываться боевики, и сколько их может быть – неизвестно.

«Думаю, если кто-то из них остался, то их можно пересчитать по пальцам одной руки, – считает полковник аль-Мохаммадави. – С другой стороны, до сегодняшнего дня я не думал, что кто-то из них вообще остался».