Число жертв взрыва в Могадишо приблизилось к 240

Число жертв субботнего взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо возросло почти до 240 человек; число раненых превысило 300. С учетом этих данных взрыв стал самым кровавым инцидентом подобного рода в истории страны.

Заместитель спикера верхней палаты парламента Сомали Абшир Мохамед Ахмед заявил Сомалийской службе «Голоса Америки», что число жертв составило 237 человек.

Мохамед Юсуф, врач больницы Медина, рассказывает, что случилось, когда в субботу около 15:20 по местному времени произошел взрыв.

«Мы уже собирались уходить с работы, когда произошел огромный взрыв. Мы были шокированы. Через пять минут машины скорой помощи начали доставлять раненых, – сказал он. – К нам привезли много погибших. Мы никогда не видели такого. Больница работает, но нам не хватает оборудования для реанимационных, мы получаем поддержку от Международного комитета Красного Креста, но мы все равно не работаем на полную мощность».

На улицы вышли возмущенные демонстранты, осуждающие группировку «Аш-Шабаб». Группировка боевиков, которая часто берет ответственность за атаки в Могадишо, на этот раз пока хранит молчание, но эксперты и власти Сомали убеждены, что именно она осуществила взрыв.

«Возьмут они ответственность или не возьмут – это неважно. Мы знаем, что произошло, это “Аш-Шабаб”. Информация, которую мы получаем, говорит о том, что это дело рук “Аш-Шабаб”. Это их почерк», – сказал корреспонденту «Голоса Америки» бывший офицер разведки Абди Хассан Хуссейн.

Сотни местных жителей в воскресенье пришли к месту атаки, осуждая группировку боевиков.

«Где мой ребенок? Боритесь с нечестивцами, чтобы они убирались к дьяволу! Мой Бог осуждает зло», – говорила одна разгневанная пожилая женщина.

Другие кричали лозунги против «Аш-Шабаб», например, «Нам не нужны боевики, жаждущие крови!»

Некоторые демонстранты рыдали, когда пришли к месту взрыва и увидели его апокалиптические последствия. Взрыв грузовика превратил один из самых красивых перекрестков сомалийской столицы в место смерти и разрушений.