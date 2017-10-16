Экс-лидер «Аш-Шабаб» осудил теракт в Могадишо

Бывший высокопоставленный представитель вооруженной группировки «Аш-Шабаб» Мухтар Робоу осудил субботний взрыв в столице Сомали, в результате которого погибло не менее 276 человек.

Робоу выступил с заявлением в понедельник после посещения больницы Медина в Могадишо, где он сдал кровь для пострадавших. Он назвал атаку варварским деянием и «огромной трагедией».

«Те, кто стоит за этим, кто приложил к этому руку, должны прекратить проливать кровь мусульман и раскаяться. Вы не попадете в рай, убивая невинных», – сказал Робоу журналистам.

«Люди, которые это делают, должны остановиться… Я имею в виду "Аш-Шабаб"», – добавил он.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв, ставший самым кровавым инцидентом такого рода в истории страны, однако власти Сомали и эксперты по терроризму убеждены, что за атакой стояла группировка «Аш-Шабаб».

«Возьмут они ответственность или не возьмут – это неважно. Мы знаем, что произошло, это “Аш-Шабаб”. Информация, которую мы получаем, говорит о том, что это дело рук “Аш-Шабаб”. Это их почерк», – сказал корреспонденту «Голоса Америки» бывший офицер разведки Абди Хассан Хуссейн.

Мухтар Робоу, ранее в этом году перешедший на сторону правительства, был одним из основателей «Аш-Шабаб» и заместителем руководителя группировки, когда она сражалась за контроль над Могадишо с сомалийскими властями и силами Африканского союза в 2007-2011 гг.

В этот период группировка неоднократно совершала кровопролитные теракты в гостиницах Могадишо, самым громким из которых стало нападение на отель Muna в 2010 году, унесшее жизни 33 человек, в том числе шести депутатов парламента.

Число жертв может вырасти

Как заявили в понедельник сомалийские власти, число жертв субботнего теракта может вырасти по мере того, как из-под обломков обрушившихся зданий достают все новые тела.

По данным местных служб скорой помощи, в больницы Могадишо доставлены 429 пациентов с травмами, полученными в результате взрыва.

Более 30 человек с тяжелыми ранениями в понедельник были отправлены самолетом в Турцию, в том числе корреспондент Сомалийской службы «Голоса Америки» Абдулкадир Мохамед Абдулл.

Больницы с трудом справляются с лечением пациентов с сильными ожогами. «Это действительно ужасно, такого еще не случалось», – отмечает директор больницы Медина Мохамед Юсуф.

Правительство Сомали объявило трехдневный национальный траур и распорядилось приспустить флаги. Президент страны Мохамед Абдуллахи Фармахо осудил теракт, назвав его «варварским» поступком.

Госдепартамент США самым решительным образом осудил теракт.

«Перед лицом этой бессмысленной и трусливой акции Соединенные Штаты по-прежнему стоят плечом к плечу с правительством и народом Сомали и с нашими союзниками во всем мире, борясь с терроризмом и поддерживая их усилия, направленные на достижение мира, безопасности и процветания», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.