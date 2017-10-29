Атака на отель в Могадишо: 26 человек погибли

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб»
Шеф полиции и глава разведки Сомали сняты с занимаемых должностей после атаки на отель в столице страны Могадишо, совершенной группировкой «Аш-Шабаб» и повлекшей за собой человеческие жертвы.
По заявлениям властей, по меньшей мере 26 человек погибли в результате атаки на популярный отель Nasa Hablod-2 в Могадишо. Десятки людей получили ранения из-за взрыва.
Боевики штурмовали отель в субботу, после того как у его ворот взорвался автомобиль.
Полиция сообщила о задержании двух нападавших, еще двое были убиты.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка боевиков «Аш-Шабаб».
В связи с нападением командир сомалийской полиции генерал Абдихаким Дахир Саид и глава разведки Абдулахи Мохамед Али Санабалолше сняты с должностей, сообщил в «Твиттере» министр информации Могадишо Абдирахман Оман Осман.
Второй взрыв автомобиля прогремел в субботу рядом с бывшим зданием парламента страны. Точные данные об ущербе от этого взрыва пока неизвестны.
Два взрыва произошли ровно через две недели после того, как в результате мощного взрыва грузовика на оживленном перекрестке в Могадишо погибли, по меньшей мере, 358 человек.
Правительство Сомали обвинило группировку «Аш-Шабаб» во взрыве 14 октября, хотя сама группировка не заявляла о своей причастности.
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