Атака на отель в Могадишо: 26 человек погибли

Шеф полиции и глава разведки Сомали сняты с занимаемых должностей после атаки на отель в столице страны Могадишо, совершенной группировкой «Аш-Шабаб» и повлекшей за собой человеческие жертвы.

По заявлениям властей, по меньшей мере 26 человек погибли в результате атаки на популярный отель Nasa Hablod-2 в Могадишо. Десятки людей получили ранения из-за взрыва.

Боевики штурмовали отель в субботу, после того как у его ворот взорвался автомобиль.

Полиция сообщила о задержании двух нападавших, еще двое были убиты.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка боевиков «Аш-Шабаб».

В связи с нападением командир сомалийской полиции генерал Абдихаким Дахир Саид и глава разведки Абдулахи Мохамед Али Санабалолше сняты с должностей, сообщил в «Твиттере» министр информации Могадишо Абдирахман Оман Осман.

Второй взрыв автомобиля прогремел в субботу рядом с бывшим зданием парламента страны. Точные данные об ущербе от этого взрыва пока неизвестны.

Два взрыва произошли ровно через две недели после того, как в результате мощного взрыва грузовика на оживленном перекрестке в Могадишо погибли, по меньшей мере, 358 человек.

Правительство Сомали обвинило группировку «Аш-Шабаб» во взрыве 14 октября, хотя сама группировка не заявляла о своей причастности.