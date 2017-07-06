Моди и Нетаньяху завершили историческую встречу прогулкой по пляжу

Исторический визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль закончился неожиданно сердечно – прогулкой по пляжу вместе с его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

Еще до прогулки босиком по берегу Средиземного моря Нетаньяху назвал отношения Израиля с одной из самых многонаселенных демократий мира «союзом, сотворенным на небесах».

Лидеры отправились из Тель-Авива на пляж в четверг, чтобы познакомиться с тем, как работает мобильная опреснительная установка. Перед тем, как выпить воду из винных бокалов, они произнесли тосты.

Затем Моди подвернул штаны, чтобы по щиколотку зайти в воду. К нему присоединился Нетаньяху, который, однако, не последовал примеру коллеги, и его брюки сильно намокли.



Пользователи «Твиттера» делились фотографиями прогулки двух лидеров по пляжу, комментируя все: от закрытых лодыжек Нетаньяху до «крепкой мужской дружбы – броманса» между политиками.

Нетаньяху и Моди также опубликовали сообщения о своей прогулке в «Твиттере».

«Израиль занимает ведущую позицию в мире по воде, переработке отходов и опреснению. Мы поделимся нашей технологией с Индией и предоставим миллионам людей доступ к чистой воде. Я горжусь Израилем», – написал Нетаньяху.



Израильские технологии в сфере сельского хозяйства и обеспечения водой больше всего привлекают инвесторов из Индии и стали предметом ряда торговых соглашений, подписанных в ходе визита Моди.

За время трехдневного визита лидеры двух стран тажке заявили о сотрудничестве в сфере спутниковых технологий и создания инновационного фонда с бюджетом 40 миллионов долларов.

Моди – первый глава индийского правительства, который нанес официальный визит в Израиль, несмотря на то, что страны поддерживают дружеские отношения вот уже 25 лет.

