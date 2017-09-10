Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 90 человек

Число жертв мощного землетрясения на юге Мексики возросло до 90 человек. Больше всего погибших – в штате Оахака.

Землетрясение магнитудой 8,2 балла произошло около полуночи в четверг у южного тихоокеанского побережья Мексики, примерно в 100 км от города Тонала.

По данным Тихоокеанского центра предупреждений о цунами, толчок спровоцировал цунами высотой 1 метр, однако сообщений об ущербе от цунами не поступало.

Землетрясение ощущалось даже в Мехико и в соседней Гватемале. Испуганные жители мексиканской столицы ночью выбежали на улицы, опасаясь, что дома начнут рушиться.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что толчок был мощнее, чем унесшее тысячи жизней землетрясение 1985 года. Выступая в пятницу с телеобращением к нации, он объявил трехдневный национальный траур и пообещал, что власти помогут пострадавшим жителям.

«Сила этого землетрясения была разрушительной», – сказал Пенья Ньето, но добавил, что реакция Мексики будет «еще мощнее».