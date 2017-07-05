Меркель настаивает, что Европе нельзя полностью полагаться на США

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает настаивать, что Европа не может и дальше полностью полагаться на США.

Изначально она выступила с таким заявлением во время предвыборного мероприятия вскоре после майского саммита «Большой семерки» в Италии, а за несколько дней до приезда в Германию Дональда Трампа и других мировых лидеров вновь озвучила свою позицию в интервью еженедельному изданию Die Zeit.

«К примеру, остается открытым вопрос о том, можем и должны ли мы в будущем полагаться на столь активный на данный момент вклад США в работу ООН, ближневосточную политику, европейскую безопасность и миротворческие миссии в Африке», – сказала Меркель.

Как ожидается, в ходе саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге будут обсуждаться такие вопросы, как свободная торговля, изменение климата и глобализация, вызывающие противоречия между странами-участниками. В саммите также примут участие российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«В то время как мы видим возможности для сотрудничества, выгодного всем, американская администрация рассматривает глобализацию скорее не как взаимовыгодный процесс, а как ситуацию, где есть проигравшие и победители», – добавила Меркель.

Тем временем Трамп все более критично отзывается о торговых соглашениях, которые, по его мнению, США не следует и дальше поддерживать, что ставит его принцип «Америка прежде всего» вразрез с взглядами Евросоюза, выступающего за свободную торговлю.

Несмотря на критику Трампа, ожидается, что в четверг Евросоюз и Япония анонсируют рамочное соглашение о свободной торговле. Ранее ЕС окончательно заключил торговое соглашение с Канадой, в то время как Трамп отказался от участия в ранее согласованном соглашении с азиатскими странами.

На прошлой неделе Меркель в преддверии саммита провела встречу с европейскими членами «Двадцатки», которые вновь высказались в поддержку Парижского климатического соглашения.

Меркель, как и ряд других европейских лидеров, резко раскритиковала решение Трампа не поддерживать достигнутое в 2015 году соглашение по климату на саммите «Семерки».

Меркель вновь заявила, что решение американской администрации выйти из соглашения «вызывает крайнее сожаление», хотя отметила, что многие американские штаты и города хотят продолжить поддерживать его.

Саммит «Двадцатки» пройдет на фоне признаков эрозии в миропорядке, установившемся после «холодной войны», и все более агрессивного поведения России и Китая на мировой арене.

По словам немецкой полиции, во время двухдневного саммита пройдет около 30 акций протеста, в которых, как ожидается, примут участие до 100 000 человек, в том числе радикально настроенные демонстранты, возможно, готовые к насильственным действиям.

В протестах участвуют самые разные группы населения, в том числе защитники окружающей среды, а также активисты борьбы за мир и против бедности. Они утверждают, что мировая элита, находящаяся под защитой силовиков, не решает наиболее острые глобальные проблемы.