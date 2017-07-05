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Меркель настаивает, что Европе нельзя полностью полагаться на США

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии вновь озвучила свою позицию за два дня до саммита G20

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает настаивать, что Европа не может и дальше полностью полагаться на США.

Изначально она выступила с таким заявлением во время предвыборного мероприятия вскоре после майского саммита «Большой семерки» в Италии, а за несколько дней до приезда в Германию Дональда Трампа и других мировых лидеров вновь озвучила свою позицию в интервью еженедельному изданию Die Zeit.

«К примеру, остается открытым вопрос о том, можем и должны ли мы в будущем полагаться на столь активный на данный момент вклад США в работу ООН, ближневосточную политику, европейскую безопасность и миротворческие миссии в Африке», – сказала Меркель.

Как ожидается, в ходе саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге будут обсуждаться такие вопросы, как свободная торговля, изменение климата и глобализация, вызывающие противоречия между странами-участниками. В саммите также примут участие российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«В то время как мы видим возможности для сотрудничества, выгодного всем, американская администрация рассматривает глобализацию скорее не как взаимовыгодный процесс, а как ситуацию, где есть проигравшие и победители», – добавила Меркель.

Тем временем Трамп все более критично отзывается о торговых соглашениях, которые, по его мнению, США не следует и дальше поддерживать, что ставит его принцип «Америка прежде всего» вразрез с взглядами Евросоюза, выступающего за свободную торговлю.

Несмотря на критику Трампа, ожидается, что в четверг Евросоюз и Япония анонсируют рамочное соглашение о свободной торговле. Ранее ЕС окончательно заключил торговое соглашение с Канадой, в то время как Трамп отказался от участия в ранее согласованном соглашении с азиатскими странами.

На прошлой неделе Меркель в преддверии саммита провела встречу с европейскими членами «Двадцатки», которые вновь высказались в поддержку Парижского климатического соглашения.

Меркель, как и ряд других европейских лидеров, резко раскритиковала решение Трампа не поддерживать достигнутое в 2015 году соглашение по климату на саммите «Семерки».

Меркель вновь заявила, что решение американской администрации выйти из соглашения «вызывает крайнее сожаление», хотя отметила, что многие американские штаты и города хотят продолжить поддерживать его.

Саммит «Двадцатки» пройдет на фоне признаков эрозии в миропорядке, установившемся после «холодной войны», и все более агрессивного поведения России и Китая на мировой арене.

По словам немецкой полиции, во время двухдневного саммита пройдет около 30 акций протеста, в которых, как ожидается, примут участие до 100 000 человек, в том числе радикально настроенные демонстранты, возможно, готовые к насильственным действиям.

В протестах участвуют самые разные группы населения, в том числе защитники окружающей среды, а также активисты борьбы за мир и против бедности. Они утверждают, что мировая элита, находящаяся под защитой силовиков, не решает наиболее острые глобальные проблемы.

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