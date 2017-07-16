Голосование по закону о здравоохранении откладывается в связи с операцией, сделанной Маккейну

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что перенесет процедурное голосование по новой версии республиканского законопроекта о здравоохранении.

Заявлению Макконнелла предшествовали сообщения, что врачи рекомендовали сенатору Джону Маккейну не покидать Аризону в течение недели после проведенной в субботу операции по удалению сгустка крови над левым глазом.

«Элайн и я, как и вся сенатская семья, желаем Джону всего наилучшего и скорейшего выздоровления, – говорится в заявлении Макконнелла. – Пока Джон выздоравливает, Сенат продолжит работу по законодательным вопросам и номинациям и отложит рассмотрение Закона об улучшении здравоохранения».

Отсутствие Маккейна в расколотом почти пополам Сенате ставит голосование по законопроекту о здравоохранении под угрозу.

Республиканцам в Сенате необходимо 50 голосов для преодоления процедурного препятствия. Они располагают 52 местами в палате, но два сенатора, Рэнд Пол и Сюзан Коллинз, заявили, что не поддержат законопроект.

На прошлой неделе Макконнелл решил отменить первые две недели традиционного августовского отпуска, чтобы выделить дополнительное время на обсуждение законопроекта.

Расположенный в Аризоне госпиталь сообщил, что 80-летний Маккейн отдыхает в комфортабельных условиях.

Клиника Майо (Mayo Clinic) в Финиксе сообщила, что после обычного медосмотра, Маккейну провели процедуру по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом.

«Сенатор комфортно отдыхает дома. Его состояние – хорошее, – говорится в заявлении. Врачи клиники Майо сообщают, что операция прошла “очень хорошо”, и что он находится в бодром настроении».

В аппарате Маккейна сообщили, что он находится в «бодром настроении и проходит восстановление дома в Аризоне в окружении семьи».

В заявлении говорится, что врачи также рекомендовали потратить следующую неделю на восстановление после процедуры.

Ветеран войны во Вьетнаме и бывший военнопленный, Маккейн был избран сенатором в 1986 году. Он был республиканским кандидатом в президенты на выборах 2008 года, когда он проиграл Бараку Обаме.