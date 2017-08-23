Глава Пентагона проводит переговоры с руководством Турции

Министр обороны США Джим Мэттис, находящийся с визитом в Анкаре, встретился в среду с главой оборонного ведомства Турции Нуреттином Джаникли в преддверии переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут позже.

Мэттис прилетел с однодневным визитом в Турцию после поездки в Ирак, где он оценил прогресс в борьбе с «Исламским государством».

Турция недовольна тем, что США поддерживают сирийских курдов, участвующих в борьбе с джихадистами ИГИЛ на севере Сирии. Анкара считает курдские Отряды народной самообороны (ОНС) террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана, которая ведет сепаратистскую борьбу в Турции. Анкара четко дала понять, что не поддерживает идею отправки американского оружия ОНС.

Пентагон, высоко оценивший успехи ОНС в борьбе с ИГИЛ, начал снабжать группировку оружием в мае, поставляя ей стрелковые вооружения и транспортные средства.

Турция обещает сделать все необходимое, чтобы помешать курдам сформировать собственное государство на отбитых у ИГИЛ территориях. Эрдоган допустил, что турецкие силы могут начать операцию по вытеснению курдов из сирийского города Африн.

«Какой бы ни была цена, мы осуществим необходимое вмешательство», – цитирует заявление Эрдогана турецкая газета Hurriyet.