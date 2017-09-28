Глава Пентагона проводит переговоры с властями Катара

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Катар, чтобы провести переговоры с эмиром и министром обороны страны на крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке.

Мэттис приехал на авиабазу аль-Удейд в четверг, спустя несколько дней после того, как эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани в обращении к Генассамблее ООН вновь призвал к «диалогу без дополнительных условий», чтобы разрешить кризис в отношениях между его страной и четырьмя арабскими государствами.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ в июне разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за его тесных связей с Ираном и предполагаемой поддержки террористов. Катар отрицает, что поддерживает экстремизм, называя кризис политически мотивированным.

Президент США Дональд Трамп встретился с эмиром Катара на полях Генассамблеи на прошлой неделе, заверив журналистов, что предчувствует «очень скорое» разрешение кризиса. Трамп вызвался выступить посредником между сторонами.

Авиабаза аль-Удейд в Катаре – крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке. Она служит передовым оперативным штабом Центрального командования США. Там размещены около 10 000 американских военнослужащих.

Мэттис прибыл в Катар из Афганистана, где встретился с президентом страны Ашрафом Гани и главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой.

Ранее в четверг Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетили провинцию Кандагар на юге Афганистана, встретившись с 250 военнослужащими США и НАТО на местной авиабазе.

На следующей неделе первая группа афганских пилотов на этой базе начнет тренироваться на вертолетах Blackhawk.

США передадут Афганистану около 160 отремонтированных вертолетов в течение следующих семи лет в рамках программы по модернизации афганских военно-воздушных сил. Власти США надеются, что за семь лет масштаб ВВС Афганистана вырастет вдвое, а численность военнослужащих – на 50 процентов.

В среду Мэттис заверил, что США, недавно представившие новую стратегию по урегулированию ситуации с «Талибаном», не собираются прекращать борьбу в Афганистане.

«Благодаря нашей новой стратегии по Южной Азии, которая учитывает текущие условия, мы будем в более правильной позиции, чтобы оказывать поддержку Афганистану, в то время как ваши силы меняют осуществляют перелом в ходе борьбы с террористами, – сказал Мэттис, выступая в среду в Кабуле. – Мы не бросим Афганистан на растерзание беспощадному врагу, который пытается проложить себе дорогу к власти убийствами».