Мэттис: филиппинская армия соблюдала права человека в ходе боев за Марави

Министр обороны США Джеймс Мэттис высоко оценил поведение филиппинских вооруженных сил, не допустивших нарушений прав человека в ходе борьбы с исламскими боевиками в городе Марави.

«Вот армия, которой пришлось вступить в такой бой, и против нее не выдвинуто ни одного хоть сколько-нибудь достоверного обвинения в нарушении прав человека», – сказал Мэттис, выступая в среду в конце двухдневного совещания министров обороны стран АСЕАН, которое проходило на бывшей военно-воздушной базе США.

«Ни одного, а если учитывать, какой ожесточенной была эта борьба, это свидетельствует о заслугах филиппинских вооруженных сил, которые поставили перед собой задачу соблюдать права человека в условиях этой борьбы».

Накануне у Мэттиса состоялась встреча с президентом Филиппин Родриго Дутерте, которая, по словам главы Пентагона, была «очень теплой». Мировое сообщество не раз критиковало Дутерте за нарушение прав человека, в особенности в связи с проводимой им кампанией по борьбе с наркоторговлей.

В понедельник Дутерте объявил, что продолжавшаяся на протяжении пяти месяцев борьба между вооруженными силами и боевиками из группировки «Мауте» закончена. В столкновениях погибли не менее 700 человек, а многие из 200 000 жителей города Марави вынуждены были покинуть свои дома из-за вооруженных действий, развернувшихся в этом районе южного острова Минданао.