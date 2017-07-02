Макрон: Франция поддержит антитеррористические силы Западной Африки

Страны Западной Африки и Франция должны объединить усилия для искоренения терроризма, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на открытии саммита в столице Мали Бамако, посвященном формированию местных антиджихадистских сил.

«Каждый день мы сталкиваемся с этими террористами, бандитами, убийцами, чьи имена и лица мы должны забыть, но которых мы должны настойчиво и целенаправленно совместно уничтожать за то, что они делают сегодня для разделения людей, во имя вашей религии, которую они исказили, придав ей облик невежества и ненависти», – сказал Макрон, обращаясь к своему малийскому коллеге Ибрагиму Бубакару Кейта.

Макрон заявил, что Франция окажет военную поддержку и предоставит 70 тактических транспортных средств для новых многонациональных сил, предназначенных для борьбы с террористами в регионе.

Страны так называемой «Сахельской пятерки» – Мали, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Нигер – заявили, что объединят усилия и предоставят войска для борьбы с усиливающейся нестабильностью и джихадистскими атаками, от которых страдают их страны.

Войска «Сахельской пятерки» усилят контингент из 4 тысяч французских военнослужащих и 11 тысяч миротворцев ООН, которые уже действуют в регионе.

В то время, как лидеры шести стран обсуждали растущую угрозу атак джихадистов, связанная с «Аль-Кайдой» группировка «Нусрат аль-ислам вал-муслимин» выпустила видео с участием шестерых заложников из западных стран, захваченных в течение последних нескольких лет. Видео должно было служить доказательством, что заложники все еще живы.

Одним из заложников на видео, опубликованном в субботу, является гражданка Франции Софи Петронин, похищенная в малийском городе Гао в декабре.

Макрон заявил, что Франция «приложит всю энергию для уничтожения» ответственных за похищение Петронин.

Макрон посетил Гао в мае в ходе его первой поездки за пределы Европы в качестве президента. По его словам, французские войска будут оставаться «до того дня, когда исламского терроризма в регионе больше не будет».