Великобритания понизила уровень террористической угрозы до «серьезного»

Великобритания понизила уровень террористической угрозы с «критического» до «серьезного» – после того, как полиция арестовала второго подозреваемого в организации взрыва в лондонском метро.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что второй арест свидетельствует о том, что в расследовании наблюдается «хороший прогресс». В результате взрыва в пятницу получили ранения 30 человек, из которых все кроме одного к настоящему времени выписаны из больниц.

«Серьезный» уровень угрозы означает, что британские власти считают новую атаку весьма вероятной, в то время как «критический» означал, что атака представлялась неминуемой.

Полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины в западном пригороде Лондона Хаунслоу, где расположен столичный аэропорт Хитроу. Арест был произведен в соответствии с британским законом о терроризме незадолго до полуночи в субботу.

Власти обыскали дом в лондонском пригороде Стануэлл, также расположенном вблизи аэропорта Хитроу. Обыск был связан со вторым подозреваемым, имя которого не называется.

Ранее в субботу власти арестовали 18-летнего мужчину на территории порта Дувра – крупного терминала для паромов, связывающих Великобританию и Францию.

После ареста полиция эвакуировала порт и район в пригороде Лондона на время обыска в одном из домов.

Жители района сообщили, что в доме проживает пожилая семейная пара Пенелопы и Рональда Джонсов, которые в течение десятилетий заботились о приемных детях.

Джихадисты «Исламского государства» взяли ответственность за атаку, но Радд не придала этому заявлению большого значения.

«Так называемое «Исламское государство» или «Даиш», конечно же, попытается взять на себя ответственность, но у нас пока нет свидетельств, подтверждающих это», – заявила она в интервью ВВС. Министр отметила, что власти попытаются установить, каким образом подозреваемые могли прийти к радикальной идеологии.