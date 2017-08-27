Ливанская армия начала переговоры с ИГИЛ о судьбе похищенных солдат

Ливанская армия сообщила, что обнаружила останки, предположительно принадлежащие военнослужащим, похищенным «Исламским государством» три года назад вблизи границы с Сирией.

Сообщение об этом появилось после того, как ливанские военные объявили об одностороннем прекращении огня в борьбе с группировкой «Исламского государства» в приграничном районе.

Согласно заявлению военных, опубликованному в воскресенье, прекращение огня началось в 7:00 по московскому времени. Оно было объявлено для проведения переговоров о судьбе девяти ливанских солдат, похищенных в августе 2014 года.

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» и сирийская армия, которые сражаются с «Исламским государством» в том же районе, также объявили о прекращении огня.

Тридцать ливанских солдат и полицейских были похищены три года назад, когда боевики «Исламского государства» взяли под контроль приграничный ливанский город Арсаль. Четверо из них были убиты «Исламским государством», пятый умер от ран, еще 16 человек были освобождены в результате обмена пленными в декабре 2015 года.