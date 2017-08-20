В боях с ИГИЛ погибли трое ливанских солдат

Три ливанских солдата были убиты во время наступления с целью освобождения от «Исламского государства» территорий вдоль границы с Сирией. Об этом сообщили в воскресенье представители военных.

Через день после начала крупнейшей военной операции ливанской армии против «Исламского государства» одна из армейских бронемашин подорвалась на мине.

«Армейская машина подорвалась на мине на кольцевой развязке на дороге Аль-Аджса в районе Джуруд Арсаль сегодня в полдень. В результате трое солдат были убиты, один серьезно ранен», – говорится в сообщении военных, переданном информагентством АFP.

Сообщение о жертвах было сделано через день после того, как армия начала операцию против «Исламского государства» в районах Джуруд Рас Баалбек и Джуруд аль-Каа – горных территориях, граничащих с Сирией.

Одновременно сирийская армия вместе со своим союзником, ливанской «Хезболлой», пытается очистить от боевиков «Исламского государства» сирийскую сторону границы.

«Исламское государство» укрепилось в ливанских приграничных районах в 2014 году.