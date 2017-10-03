Стрельба в Лас-Вегасе: полиция выясняет мотивы преступления

Полиция Лас-Вегаса продолжает попытки установить мотивы самого кровопролитного в истории США инцидента с массовой стрельбой.

Стрелок, 64-летний Стивен Пэддок из города Мескит, штат Невада, открыл огонь из гостиничного номера на 32-м этаже по 22 000 посетителей музыкального фестиваля. Не менее 59 человек погибло; 527 получили ранения.

«Он был больным человеком, умалишенным, с большим количеством проблем, так что мы ведем очень серьезную проверку, но речь идет об очень и очень больном человеке», – сказал президент Трамп во вторник, рассуждая о нападавшем, который покончил жизнь самоубийством.

Президент высоко оценил действия правоохранительных органов и других служб экстренного реагирования: «То, что происходило в Лас-Вегасе, во многом можно назвать чудом. Департамент полиции проделал невероятную работу». Президент добавил, что вопрос о контроле над оружием будет «со временем» вынесен на обсуждение.

Полиция нашла в номере Пэддока в отеле Mandalay Bay 23 единицы огнестрельного оружия, а в одном из его домов было найдено еще 19.

«Мы проверяем все до единой наводки, чтобы разобраться в его истории», – заверил в понедельник заместитель шерифа округа Кларк Тодд Фасуло.

Фасуло подчеркнул, что, по мнению властей, Пэддок действовал в одиночку, и что других угроз для Лас-Вегаса не обнаружено.

Ранее шериф Джозеф Ломбардо заявил: «На данный момент я не могу проникнуть в мозг психопата».