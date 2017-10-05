«Стрелок из Лас-Вегаса» и раньше бронировал номера в отелях вблизи музыкальных фестивалей

Правоохранительные органы выяснили, что Стивен Пэддок задолго до совершения самого кровопролитного в истории США массового убийства снимал номера в отелях Лас-Вегаса и Чикаго, под окнами которых проходили другие музыкальные фестивали.

Как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, в августе Пэддок забронировал два номера в чикагской гостинице, расположенной неподалеку от места проведения фестиваля Lollapalooza, который ежегодно посещают сотни тысяч любителей музыки. Пэддок так и не заселился в номер, и неизвестно, был ли он в Чикаго в те выходные, сообщает портал TMZ.

Кроме того, за неделю до нападения на имя Пэддока были забронированы комнаты в здании в Лас-Вегасе, окна которого выходят на место проведения фестиваля альтернативной музыки Life is Beautiful, сообщил шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо.

По словам сотрудников отеля Mandalay Bay, откуда Пэддок застрелил 58 человек, он специально попросил номер на верхнем этаже отеля с видом на фестиваль Route 91.

Тем временем власти продолжают выяснять мотивы стрелка.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией в среду приехал в Лас-Вегас, чтобы встретиться с пострадавшими в результате стрельбы, сотрудниками полиции и других служб экстренного реагирования. Он высоко оценил работу полиции и медиков, которые помогали жертвам массовой стрельбы.

«То, что я увидел сегодня, – настоящее проявление профессионализма, – сказал Трамп. – Это заставляет чувствовать гордость за принадлежность к американской нации».

По словам Трампа, службы экстренного реагирования смогли так быстро прийти на помощь пострадавшим благодаря новой программе подготовки к чрезвычайным ситуациям, которая проводится уже несколько лет.

«Наши программы подготовки оправдали себя. Инцидент был гораздо масштабнее, чем мы могли себе представить, но нам удалось справиться», – сказал журналистам глава пожарной службы округа Кларк Грег Касселл.