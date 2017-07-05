США сняли запрет на провоз ноутбуков в салоне для Emirates и Turkish Airlines

Авиакомпании Turkish Airlines и Emirates ввели новые меры безопасности, которые позволят им обойти запрет на провоз ноутбуков в самолетах, следующих в США. Об этом заявили в среду представители авиакомпаний.

Первой аналогичные правила ввела базирующаяся в Абу-Даби компания Etihad. Это сделано с целью добиться снятия введенного США запрета на провоз крупных электронных устройств в салонах самолетов, вылетающих из 10 аэропортов Ближнего Востока и Северной Африки.

«Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт нашего рейса в США. Пожалуйста, пристегните ремни и можете пользоваться своими электронными устройствами», – написала во вторник в «Твиттере» компания Turkish Airlines.

Запрет на ноутбуки на рейсах в США из аэропорта Dubai International, самого загруженного международного аэропорта мира, был снят после введения новой технологии сканирования, сообщается в заявлении официального представителя Emirates.

В прошлом месяце авиакомпания сообщила о снижении спроса на рейсы в США и впоследствии сократила число рейсов из Дубая в пять американских городов.

На прошлой неделе Министерство внутренней безопасности США предоставило всем авиалиниям, совершающим прямые рейсы в США, следующий выбор: или ввести новую передовую технологию ультразвукового и рентгеновского сканирования устройств, проносимых на борт самолета, или запретить пассажирам проносить в салон крупные электронные устройства – в частности, ноутбуки.

Запрет на ноутбуки действует с марта этого года, однако введение новых мер безопасности позволяет добиться его снятия.

Запрет по-прежнему распространяется на прямые рейсы в США из аэропортов Иордании, Кувейта, Египта, Саудовской Аравии, Марокко и Катара.