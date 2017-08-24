Джаред Кушнер встретился с Биньямином Нетаньяху

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в четверг возобновил переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами в рамках попыток администрации США добиться мирного соглашения между двумя теряющими терпение сторонами.

Возобновление усилий по разрешению проблемы Кушнер начал со встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме; позднее он планирует встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Рамалле.

«Президент решительно нацелен на достижение решения, которое позволит принести процветание и мир всем жителям региона», – сказал Кушнер, выступая в Иерусалиме.

По словам Нетаньяху, они с Кушнером собирались обсудить, «как продвигать мир, стабильность и безопасность в регионе», что, по его мнению, «достижимо».

Кушнера сопровождают помощник Трампа Джейсон Гринблатт и заместитель советника по национальной безопасности Дина Пауэлл. Делегация также провела переговоры с руководством Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании.

В прошлом Трамп заявлял, что надеется способствовать достижению «итогового соглашения» между израильтянами и палестинцами. Во время предвыборной кампании и после вступления в должность он выступал с откровенно произраильской риторикой, однако палестинские лидеры не исключали возможности достижений соглашения.

Теперь они теряют терпение. Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд Малки в четверг сказал в интервью радиостанции «Голос Палестины», что в ходе визита Кушнера палестинцы попытаются добиться от него «четких ответов».

«Ответы на эти вопросы позволят нам сказать, есть ли у нас исторический шанс начать мирный процесс, который может положить конец оккупации, или эти визиты – не более, чем трата времени», – сказал Малки.

Он добавил, что планирует расспросить Кушнера о взглядах США на независимость палестинских территорий и на израильские поселения