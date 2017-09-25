Иракский Курдистан: референдум о независимости

Власти Киркука – главного города иракского Курдистана – объявили комендантский час с момента окончания прошедшего в понедельник референдума, результат которого, скорее всего, будет в пользу независимости региона.

Голосование вызывает возражения как у правительства в Багдаде, так и у соседних стран и США.

Президент полуавтономного курдского региона на северо-востоке Ирака Масуд Барзани призвал пять миллионов избирателей мирно прийти на участки и проголосовать.

Выступая в воскресенье в Ирбиле, он сказал: «Независимость позволит нам не повторять трагедии прошлого. Партнерство с Багдадом оказалось неудачным, и мы к нему не вернемся».

Официальные результаты референдума ожидаются во вторник. Если большинство избирателей выскажется за независимость, то это не повлечет за собой немедленного отделения от Ирака, но станет первым шагом в переговорном процессе.

На прошлой неделе в интервью персидской службе «Голоса Америки» Барзани заявил, что после референдума курдские власти начнут переговоры с правительством Ирака по таким вопросам, как расширение демаркации, раздел природных ресурсов и установление сроков провозглашения независимости. По оценкам Барзани, переходный период продлится от одного года до двух.

Между курдами и иракским правительством существуют давние разногласия по поводу доходов от добычи нефти и контроля над рядом ключевых городов в регионе.

Перед референдумом премьер-министр Ирака Хайдер Абади распорядился, чтобы курдский регион передал контроль над пограничными постами и аэропортами, и призвал другие страны не импортировать курдскую нефть.

Соседний Иран, где, как и в Сирии и Турции, проживают множество курдов, также прекратил все рейсы в Иракский Курдистан.

Власти Ирана и Турции высказались против референдума о независимости из опасений, что это может подстегнуть сепаратистские настроения в их странах.

Сирийские государственные СМИ приводят слова министра иностранных дел Валида Муаллема, который выступил против референдума и подчеркнул, что Сирия признает единый Ирак.

Турция уже на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с курдскими сепаратистами на юго-востоке страны. Турецкий МИД назвал референдум незаконным и нелегитимным, заявив, что другие страны не должны признавать действия курдов, и предупредив, что Турция «примет все меры, предусмотренные международным правом», если террористы попытаются воспользоваться ситуацией и создадут угрозу для национальной безопасности Турции.

Премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Турция закроет переход на границе с Ираком и может заблокировать экспорт нефти.

Другие страны, в том числе США, выступили против референдума на основании того, что он отвлекает внимание от борьбы с группировкой «Исламское государство».