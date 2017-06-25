Сеул призвал КНДР прекратить разработку ядерного оружия и баллистических ракет

В очередную годовщину начала Корейской войны глава кабинета Южной Кореи призвал Пхеньян прекратить разработку ядерного оружия и баллистических ракет.



«Север продолжает провокационные военные действия, такие как запуски баллистических ракет», – заявил премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая перед ветеранами и правительственными чиновниками на церемонии в воскресенье, посвященной 67-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов.



На фоне опасений, что Северная Корея проведет в этом году шестое ядерное испытание вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН, южнокорейский премьер призвал Пхеньян «выйти на путь денуклеаризации на Корейском полуострове».



Корейская война завершилась перемирием в 1953 году, но мирный договор так и не был подписан, поэтому с формальной точки зрения, стороны по-прежнему находятся в состоянии войны.