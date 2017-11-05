Взрывы в Киркуке: не менее пяти погибших

По меньшей, мере пять человек погибли в спорном городе Киркук в Ираке в результате двух взрывов, осуществленных смертниками в воскресенье. Число раненых превысило 12 человек.

Взрывы прогремели с перерывом в 15 минут на улице Атлас – в ключевом торговом районе города с населением более миллиона человек.

Это была первая атака подобного рода с тех пор, как правительство Ирака перехватило контроль над городом у курдских сил после референдума о независимости Курдистана, проведенного вопреки Багдаду.

В октябре иракские военные взяли под контроль новые территории, которые удерживали курдские бойцы, включая мосульскую плотину. Этому предшествовала операция по восстановлению контроля над городом и нефтяными месторождениями на севере страны.

Курды получили контроль над этим районом в 2014 году – после хаотичных ударов боевиков «Исламского государства» по северным и западным районам Ирака.