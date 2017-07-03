День независимости США: страницы истории

Четвертого июля отмечается День независимости США, который в 1941 году стал федеральным праздником.

Однако традиция – праздновать День независимости – зародилась еще в XVIII веке и связана с революцией.



2 июля 1776 года за Континентальный конгресс проголосовал за независимость.

Два дня спустя делегаты из 13 колоний приняли Декларацию независимости – исторический документ, составленный Томасом Джефферсоном. Некоторые эксперты по конституции считают, что США должны отмечать День независимости 2 июля, в честь исторического голосования.

Салюты

В наши дни в тысячах городов и населенных пунктов проходят салюты в честь Дня независимости. Своими фейерверками славится столица страны – Вашингтон.

У этой традиции – давняя история. Конгресс разрешил использовать пиротехнику при праздновании Дня независимости в 1777 году в Филадельфии. С тех пор это неотъемлемая часть праздника.

По иронии судьбы, 4 июля скончались трое американских президентов, двое из которых входили в число Отцов-основателей США: Джон Адамс и автор Декларации независимости Томас Джефферсон. Еще более примечательно, что смерть настигла их с разницей всего лишь в несколько часов.

4 июля также скончался пятый президент США – Джеймс Монро.

С рождением Соединенных Штатов связано еще много историй. По этой ссылке вы можете ознакомиться с документальным фильмом студии Frontline, который завоевал несколько наград.