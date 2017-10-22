Картер: влияние Китая на Ким Чен Ына не следует переоценивать

93-летний экс-президент США Джимми Картер выразил готовность совершить поездку в Северную Корею, чтобы способствовать дипломатическому разрешению кризиса, связанного с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Беседуя с корреспондентом газеты The New York Times, Картер выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнув, что влияние Китая на Северную Корею, в особенности на ее нынешнего лидера, не следует переоценивать.

По мнению экс-президента, Ким Чен Ын менее предсказуем, чем был его отец, вследствие чего нельзя исключать возможность нанесения им превентивного удара.

«Я думаю, что у него есть современное ядерное оружие, способное разрушить Корейский полуостров и Японию, а также некоторые из наших… территорий в Тихом океане, а возможно, даже на континенте», – пояснил Картер.