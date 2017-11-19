В Японии произошло смертельное ДТП с участием американского военного

Анализ показал превышение допустимого уровня алкоголя у морского пехотинца
Полиция на Окинаве расследует смертельное ДТП с участием пожилого человека и американского морского пехотинца.
По сообщениям полиции, 61-летний мужчина погиб при столкновении его автомобиля с грузовиком, за рулем которого находился военнослужащий.
Кадзухико Мияги из полиции Окинавы подтвердил, что проверка морского пехотинца на состояние опьянения показала превышение допустимого уровня алкоголя в три раза.
Корпус морской пехоты выразил искренние соболезнования родным погибшего и пообещал сотрудничать с расследованием.
Имена обеих водителей не раскрываются.
В Японии расположены несколько американских военных баз, где дислоцированы тысячи военнослужащих.Многие из них находятся на Окинаве, где их присутствие уже много лет вызывает неприятие у некоторых жителей.
Американские военные находятся в Японии в рамках договора о совместной безопасности.
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