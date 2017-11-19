В Японии произошло смертельное ДТП с участием американского военного

Полиция на Окинаве расследует смертельное ДТП с участием пожилого человека и американского морского пехотинца.

По сообщениям полиции, 61-летний мужчина погиб при столкновении его автомобиля с грузовиком, за рулем которого находился военнослужащий.

Кадзухико Мияги из полиции Окинавы подтвердил, что проверка морского пехотинца на состояние опьянения показала превышение допустимого уровня алкоголя в три раза.

Корпус морской пехоты выразил искренние соболезнования родным погибшего и пообещал сотрудничать с расследованием.

Имена обеих водителей не раскрываются.

В Японии расположены несколько американских военных баз, где дислоцированы тысячи военнослужащих.Многие из них находятся на Окинаве, где их присутствие уже много лет вызывает неприятие у некоторых жителей.

Американские военные находятся в Японии в рамках договора о совместной безопасности.