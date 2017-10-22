Экзит-полы: коалиция Синдзо Абэ одерживает внушительную победу на выборах

По данным экзит-полов, правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ идет к внушительной победе на всеобщих выборах, которые прошли в воскресенье.

Опрос телекомпании TBS показывает, что возглавляемая Абэ коалиция во главе с Либерально-демократической партией сохраняет «супербольшинство» в две трети мест в нижней палате парламента, которое у нее было до того, как Абэ распустил палату в сентябре.

Победа на внеочередных выборах, вероятно, обеспечит Абэ избрание на очередной трехлетний срок в качестве главы коалиции ЛДП в следующем году, что позволит ему стать лидером Японии, дольше других остающимся у власти.

Опросы показывают, что избиратели считают правительство Абэ самым безопасным выбором в ситуации, когда стране приходится справляться с тревогами из-за северокорейских программ по созданию ядерного и ракетного оружия.

Миллионы японцев пришли на избирательные участки, несмотря на сильные ливни и ветер, вызванные приближением тайфуна «Лан».