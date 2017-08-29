Гуттериш высказался в поддержку двухгосударственного решения на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил во вторник, что двухгосударственное решение остается единственным путем к достижению мира между израильтянами и палестинцами.

«Я хотел бы выразить полную приверженность двухгосударственному решению со стороны ООН и с моей стороны», – сказал Гуттериш после встречи с палестинским премьер-министром Рами Хамдаллой в Рамалле, куда он приехал на следующий день после встречи с израильским руководством.

Гуттериш также коснулся проблемы израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, назвав их «серьезным препятствием» на пути к миру и «незаконными в рамках международного права».

Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал никогда не разрушать израильские поселения на Западном берегу, вызвав возмущение у палестинцев и поставив под вопрос судьбу мирных усилий ООН в регионе.

Советник Белого дома Джаред Кушнер побеседовал с Нетаньяху и Хамдаллой несколько дней назад в ходе поездки в Израиль и на Западный берег.

Президент США Дональд Трамп в прошлом выражал надежду, что ему удастся способствовать достижению «итогового соглашения» между Израилем и палестинцами. В ходе предвыборной кампании и после вступления в должность он демонстрировал произраильскую риторику, однако палестинские лидеры подают надежду на то, что соглашение может быть достигнуто.