Совбез ООН обсудит на экстренном заседании новую вспышку насилия в Иерусалиме

Совет Безопасности ООН в понедельник проведет внеочередное заседание для обсуждения новой волны насилия между израильтянами и палестинцами – самых жестоких столкновений между ними за несколько лет.

Израиль сообщил в воскресенье об аресте, по меньшей мере, 25 человек, включая членов группировки боевиков ХАМАС, которые, как считают израильские официальные лица, участвовали в недавних стычках.

Столкновения начались вечером в субботу в Старом городе Иерусалима после того, как власти закрыли мусульманам доступ к святыне, которую они почитают как «благородное святилище», тогда как приверженцы иудаизма именуют ее Храмовой горой. Сотни мужчин-мусульман демонстративно собрались неподалеку на вечернюю молитву и протестовали против установления металлодетекторов.

Командующий израильскими военными генерал-майор Йоав Мордехай заявил, что Израиль готов обсуждать альтернативы металлодетекторам, которые были установлены после убийства двух израильских полицейских рядом со священным местом.

«Единственное, чего мы хотим добиться, – это чтобы больше никто не смог пройти туда с оружием и устроить еще одну атаку», – сказал он.

Мусульманские организации Иерусалима в воскресенье распространили заявление, в котором подтвердили «категорическое неприятие электронных рамок и всех мер оккупации».

Израильские власти сообщили в субботу об обыске дома палестинца, проживающего на Западном берегу реки Иордан, который вошел в дом еврейской семьи во время ужина и нанес ножевые ранения трем израильтянам.

Двое пострадавших скончались в пятницу вскоре после атаки в поселении Неве-Цуф, к северу от Рамаллы. Третья жертва умерла позднее в тот же день.