Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в воскресенье досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал 27-месячное заключение за коррупцию. Выход из тюрьмы был санкционирован комиссией по условно-досрочному освобождению несколько дней назад.



71-летний Ольмерт покинул тюрьму «Маасиягу» в центральной части Израиля, не пообщавшись с журналистами.



В 2014 году он был признан виновным в принятии взяток на сумму в десятки тысяч долларов в связи с продвижением вызывавшего острые дискуссии строительного проекта в Иерусалиме в период пребывания на посту мэра города.



Эхуд Ольмерт назвал свое моральное падение с должности премьер-министра до осужденного преступника «болезненным и необъяснимым».



Ольмерт получил международное признание в связи с возобновлением мирного процесса с палестинцами на конференции в Аннаполисе в США в 2007 году.Он предупреждал, что Израиль может уподобиться ЮАР в эпоху апартеида, если продолжит оккупацию палестинского населения.Его мирные усилия, однако, не увенчались успехом.



