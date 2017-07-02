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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт (архивное фото)

Бывший глава правительства был осужден за коррупцию

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в воскресенье досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал 27-месячное заключение за коррупцию. Выход из тюрьмы был санкционирован комиссией по условно-досрочному освобождению несколько дней назад.

71-летний Ольмерт покинул тюрьму «Маасиягу» в центральной части Израиля, не пообщавшись с журналистами.

В 2014 году он был признан виновным в принятии взяток на сумму в десятки тысяч долларов в связи с продвижением вызывавшего острые дискуссии строительного проекта в Иерусалиме в период пребывания на посту мэра города.

Эхуд Ольмерт назвал свое моральное падение с должности премьер-министра до осужденного преступника «болезненным и необъяснимым».

Ольмерт получил международное признание в связи с возобновлением мирного процесса с палестинцами на конференции в Аннаполисе в США в 2007 году.Он предупреждал, что Израиль может уподобиться ЮАР в эпоху апартеида, если продолжит оккупацию палестинского населения.Его мирные усилия, однако, не увенчались успехом.

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