У Пентагона нет информации, подтверждающей гибель лидера ИГИЛ

Представители Пентагона заявили, что у них нет информации, подтверждающей сообщения о гибели лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

«Мы не можем подтвердить эти сообщения, но надеемся, что это правда, – говорится в заявлении международной коалиции, которое было распространено по электронной почте. – Мы настоятельно рекомендуем ИГИЛ разработать четкий порядок преемственности, он им понадобится».

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория прав человека сообщила, что у нее есть информация, подтверждающая гибель лидера ИГ.

«Мы узнали об этом сегодня, но не знаем, когда он умер и почему», – сообщил директор организации Рами Абдель Рахман агентству AFP.

46-летний Багдади не появлялся на публике с 2014 года, когда он выступил в мечети Мосула аль-Нури, провозгласив исламский «халифат» на контролируемых группировкой территориях в Ираке и Сирии. С тех пор, как он приобрел известность, неоднократно появлялись ложные сообщения о его гибели или ранениях.

Боевики ИГИЛ взорвали историческую мечеть в Мосуле и ее главный минарет высокой 45 метров в конце прошлого месяца, оказавшись под натиском иракских войск.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади в понедельник официально провозгласил победу над ИГИЛ в Мосуле.