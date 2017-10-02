При взрыве дорожной мины в Ираке погиб американский военнослужащий и был ранен еще один, сообщили в понедельник представители Пентагона.

Взрыв задел американский автомобиль вечером в воскресенье, когда военнослужащие ехали в составе конвоя к северу от города Тикрит, сообщил анонимный источник в вооруженных силах США.

Официальный представитель Министерства обороны Эрик Пэон заявил, что имя погибшего военнослужащего не разглашается до тех пор, пока не поставят в известность его ближайших родственников.

В Ираке находится более 5000 американских военнослужащих, оказывающих помощь и предоставляющих консультации иракским вооруженным силам и курдским формированиям пешмерга, которые сражаются с боевиками «Исламского государства».

По данным Пентагона, это тринадцатый американский гражданин, погибший в результате враждебных действий в Ираке и Сирии с момента начала кампании против ИГ в 2014 году.