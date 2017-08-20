Ирак: операция по освобождению Талль-Афара от ИГИЛ началась

Иракские военные утром в воскресенье начали операцию по освобождению Талль-Афара – города, расположенного в 80 километрах к западу от Мосула, – от боевиков «Исламского государства».

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил о наступлении по телевидению, заявив оккупантам: «Вам придется сдаться или умереть».

По оценкам американских и иракских военных в Талль-Афаре находятся приблизительно две тысячи боевиков «Исламского государства».

Перед наземным наступлением силы коалиции активизировали авиаудары по городу, что побудило тысячи мирных жителей покинуть его.

Талль-Афар остался одной из последних территорий, удерживаемых «Исламским государством» после июльского освобождения Мосула.

Ожидается, что шиитские ополченцы будут играть значительную роль в борьбе за Талль-Афар, где проживает большое количество шиитов. Это отличает начавшуюся операцию от борьбы за Мосул, где основное население составляют сунниты. Шиитские ополченцы захватили аэропорт Талль-Афара в окрестностях города в прошлом году.

Это вызвало тревогу по поводу возможных межконфессиональных конфликтов между шиитами и проживающими в городе суннитами, а также этническими туркменами.