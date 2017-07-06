ООН: мирное население в Мосуле подвергается большой опасности

Не менее 20 тысяч мирных жителей оказались в ловушке и «крайней опасности» в Мосуле в то время, как иракская армия пытается выбить из города оставшихся джихадистов «Исламского государства». Об этом сообщила представитель Организации Объединенных Наций.

«По нашим подсчетам на данном этапе, в районах Старого города Мосула могут находится до 15 тысяч мирных жителей, возможно, даже до 20 тысяч», – сказала агентству AFP Лизе Гранде, представитель гуманитарной миссии ООН в Ираке.

По словам Гранде, «они находятся в большой опасности от бомбардировок и перекрестного артиллерийского огня».

«Боевики («ИГ»), которые все еще находятся в городе, рассматривают мирных жителей, которые пытаются покинуть город, в качестве мишеней», – сказала представитель ООН.

За время битвы за Мосул более 900 тысяч людей покинули свои дома. Около 700 тысяч продолжают оставаться без крова.

Иракские солдаты продвигаются вглубь города. Боевики «ИГ», которые ранее полностью контролировали Мосул, в настоящее время контролируют небольшую территорию вдоль реки Тигр.



С октября прошлого года в результате наступления иракской армии, количество членов группировки значительно уменьшилось.

На прошлой неделе иракские войска вернули контроль над разрушенной мечетью в Мосуле, где три года назад главарь группировки «ИГ», Абу Бакр аль-Багдади, объявил о создании халифата.

Во вторник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракских военных с «большой победой в Мосуле», несмотря на то, что в городе до сих пор идут ожесточенные бои.

«Хвала господу, мы смогли освободить (Мосул) и доказали всем остальным, что они ошибались. Жители Мосула поддержали нас и наши силы безопасности в борьбе с терроризмом», – сказал премьер-министр, отмечая заслуги армии