Пентагон подтвердил восстановление контроля над исторической мечетью в Мосуле

Пентагон в четверг подтвердил сообщения о том, что иракские силы восстановили контроль над разрушенной исторической мечетью в Мосуле, где три года назад глава группировки «Исламское государство» провозгласил «халифат».

Боевики взорвали 850-летнюю мечеть Гранд аль-Нури и ее наклонный 45-метровый минарет на прошлой неделе. В остальных районах города за восемь месяцев сражений также произошли сильные разрушения.

Как заявил официальный представитель военной операции США против ИГИЛ, иракские военные освободили мечеть в ходе операции на рассвете, после наступления на Старый город, который является оплотом группировки.

В четверг в Мосуле продолжались бои, однако, по словам представителей сил специального назначения, сражающихся с боевиками, Старый город удастся взять под контроль уже в пятницу или субботу.

«Иракские силы безопасности продолжают наступления на два оставшихся оплота ИГИЛ – Старый город и больничный комплекс аль-Джамури», – заявил представитель Армии полковник Райан Диллон в «Твиттере».

Диллон назвал освобождение Мосула «неизбежным» и заявил, что так называемый халифат терпит крах «как извне, так и изнутри».

«ИГИЛ не может остановить процесс, который иракцы и сирийцы запустили за последние два года, – написал он. – По мере того, как ИГИЛ продолжает терять территории, их боевой дух падает, а лидеры бросают бойцов умирать».

Иракские силы при воздушной и сухопутной поддержке международной коалиции во главе с США пытаются вытеснить оставшихся боевиков «Исламского государства» из Старого города в западной части Мосула и завершить миссию по восстановлению контроля над городом, который боевики захватили в середине 2014 года.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что взрыв мечети можно приравнять «к официальному признанию поражения» со стороны ИГИЛ.

«Мы наблюдаем конец фальшивого Исламского халифата, освобождение Мосула это доказывает. Мы не уступим, наши отважные силы принесут нам победу», – написал он в «Твиттере».

Группировка уже потеряла контроль над другими крупными городами Ирака, которые некогда находились под ее контролем, и хотя она по-прежнему контролирует ряд районов Сирии, в этой стране сразу несколько сил пытаются вытеснить ИГИЛ из ее фактической столицы Ракки.