Захват Киркука глазами американских журналистов

«Позвони какому-нибудь арабу, который находится в городе, и после этого можете проезжать», – сказал солдат из подразделения иракского спецназа моему курдскому коллеге, когда мы остановились перед въездом в Киркук.

«Правда? Но мы журналисты!» – ответил мой коллега, старательно изображая шок, и надеясь, что это поможет избежать досмотра.

«Шучу, – рассмеялся в ответ солдат. – Можете проезжать».

Мы и вправду действительно были в состоянии шока. Вечером в понедельник мы следили за событиями, очень походившими на начало гражданской войны между арабами и курдами. С минометами, посылающими заряды по целям в нескольких километрах от города, и вооруженными гражданскими лицами, собирающимися в бой.

Курдская «Пешмерга» с трудом пыталась отогнать иракские войска, направленные правительством для захвата Киркука – центрального города этой богатой нефтью провинции.

Тысячи людей покинули свои дома в понедельник, когда курдская сторона распространила сообщения о тяжелых потерях. Но на следующее утро въезд в город был свободен, и арабские солдаты обменивались шутками с курдскими журналистами.

В городе тихо, и нигде не видно никаких следов конфликта – если, конечно, не считать языков пламени, выбивающихся из остатков сожженного дотла здания курдской правящей партии. Курдские флаги были сняты с основных правительственных зданий, но никому не пришло в голову снимать все без исключения курдские влаги в городе.

«Самое главное для нас, это то, что курдские семьи возвращаются», –говорит член городского совета Али Мехди, являющийся членом Фронта туркмен Ирака – политической партии, представляющей интересы одной из этнических групп в городе.

Отношение к молниеносной смене власти в Киркуке зависит от района проживания и принадлежности к этнической группе. Арабы и туркмены в основном приветствуют происходящие изменения, в то время, как курдские семьи выражают смешанные чувства.

В одном из населенных курдами кварталов мы увидели, как возвращаются домой семьи, накануне покинувшие город.

Едва успев войти в свой дом, 35-летняя Насрин расплакалась. Предыдущую ночь она провела в поле вместе с мужем и тремя детьми, окруженная такими же перепуганными семьями.

С ними ничего не произошло, но символическая потеря Киркука, по ее словам, раздирает ей сердце.

«Лучше бы я умерла, не видя всего этого», – сказала она.