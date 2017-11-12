Вблизи границы между Ираком и Ираном произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла

Как сообщила Геологическая служба США, вблизи границы между Ираком и Ираном в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла.

Государственное телевидение Ирана сообщило о том, что погибших, как минимум, шесть, а также о разрушениях в восьми деревнях.



Эпицентр землетрясения находился на глубине 33, 9 км и в 32 км от иракского города Халабджа.