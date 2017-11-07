Иран отвергает обвинения Саудовской Аравии в ракетной атаке

Иран во вторник опроверг утверждения кронпринца Саудовской Аравии о том, что Тегеран совершил акт «прямой военной агрессии» в отношении Эр-Рияда, когда йеменские боевики запустили ракету в направлении саудовского аэропорта.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, беседуя с британским коллегой Борисом Джонсоном, заявил, что обвинения Саудовской Аравии противоречат реальности и представляют опасность.

Ранее во вторник кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, также в беседе с Джонсоном, обвинил Иран в совершении «акта войны» в связи с тем, что в субботу Саудовская Аравия перехватила две ракеты, запущенные в направлении международного аэропорта имени короля Халида.

Саудовская Аравия обвиняет Иран в предоставлении боевикам-хути ракет, которые использовались для атаки по аэропорту. Иран в свою очередь отрицает, что снабжает боевиков оружием, и утверждает, что не имеет никакого отношения к атаке.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция по борьбе с хути заявляет, что у нее есть «право ответить на вопиющую военную агрессию» со стороны Ирана.

«Интервенции Ирана в регионе губительны для безопасности соседних стран и негативно влияют на международный мир и безопасность», – написал в Твиттере министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

В ответ на ракетную атаку Саудовская Аравия в понедельник заявила, что временно закроет морские и сухопутные объекты и аэропорты Йемена, тем самым ужесточив блокаду страны.

В заявлении коалиции утверждается, что существующие «уязвимости в проводимых инспекционных процедурах» позволяют хути получать ракеты и другую военную технику.

Хотя власти заявляют, что порты будут закрыты временно, точные сроки не сообщаются. В ООН выражают беспокойство по поводу того, как доставлять нуждающимся йеменцам продовольственную и медицинскую помощь.

В понедельник были отменены два рейса с гуманитарной помощью для Йемена.

В 2014 году хути захватили столицу Йемена, Сану, вынудив международно признанного президента страны Абду Рабу Мансура Хади бежать в Эр-Рияд. Позже он вернулся в страну и сформировал правительство в портовом городе Аден.

Авиаудары коалиции по позициям хути привели к полному разрушению целых районов и унесли жизни 8 тысяч мирных граждан.

Экстремистские группировки, в том числе «Аль-Кайда на Аравийском полуострове», воспользовались политическим вакуумом в Йемене для создания военных лагерей.

Йемен – одна из беднейших стран мира, жители которой находятся в отчаянном положении.

По оценкам ООН, 80 процентов йеменцев ощущают острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов, в то время как в стране бушует эпидемия холеры.