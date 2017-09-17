Хаменеи заявил, что Иран не станет отвечать на заявления США по поводу ядерного соглашения

Иран не станет объектом «издевательств» США из-за соглашения по ядерной программе Тегерана, заключенного в 2015 году, от которого президент Дональд Трамп пригрозил отказаться. Об этом заявил в воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

«Иранская нация занимает твердую позицию, и любое неверное движение со стороны деспотического режима в отношении [соглашения по ядерной программе] натолкнется на реакцию Исламской республики», – заявил Хаменеи, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов страны.

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в беседах с мировыми лидерами он обсудит соглашение по ядерной программе, которое привело к ослаблению международных санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В четверг президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство соглашением и пригрозил принять в октябре меры против Ирана, содержание которых он не уточнил.

«Мы не будем мириться с тем, что они делают, – сказал Трамп в четверг, выступая перед журналистами на борту президентского самолета. – Они нарушают столько отдельных пунктов, и к тому же нарушают сам дух этого соглашения. Вот увидите, что мы предпримем в октябре. Это будет очень наглядно».

Трамп заявил, что соглашение с Ираном «не следовало заключать».

Действуя в соответствии с соглашением, США в четверг продлили отмену некоторых санкций в отношении Ирана. В то же время никакого решения о сохранении самого соглашения пока не принято.