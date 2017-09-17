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Хаменеи заявил, что Иран не станет отвечать на заявления США по поводу ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп

Президент Трамп вновь подверг критике соглашение об иранской ядерной программе

Иран не станет объектом «издевательств» США из-за соглашения по ядерной программе Тегерана, заключенного в 2015 году, от которого президент Дональд Трамп пригрозил отказаться. Об этом заявил в воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

«Иранская нация занимает твердую позицию, и любое неверное движение со стороны деспотического режима в отношении [соглашения по ядерной программе] натолкнется на реакцию Исламской республики», – заявил Хаменеи, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов страны.

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в беседах с мировыми лидерами он обсудит соглашение по ядерной программе, которое привело к ослаблению международных санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В четверг президент США Дональд Трамп вновь выразил недовольство соглашением и пригрозил принять в октябре меры против Ирана, содержание которых он не уточнил.

«Мы не будем мириться с тем, что они делают, – сказал Трамп в четверг, выступая перед журналистами на борту президентского самолета. – Они нарушают столько отдельных пунктов, и к тому же нарушают сам дух этого соглашения. Вот увидите, что мы предпримем в октябре. Это будет очень наглядно».

Трамп заявил, что соглашение с Ираном «не следовало заключать».

Действуя в соответствии с соглашением, США в четверг продлили отмену некоторых санкций в отношении Ирана. В то же время никакого решения о сохранении самого соглашения пока не принято.

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