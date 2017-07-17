США призвали Иран освободить американцев, арестованных по сфабрикованным обвинениям

Иранский суд приговорил ученого из США к 10 годам тюрьмы за «несанкционированное проникновение», сообщил в воскресенье представитель иранского суда. Госдепартамент немедленно выразил протест по этому поводу.

По данным информагентства иранской судебной системы Mizan Online, 37-летний Сиюэ Ван, гражданин США и КНР, был арестован почти год назад.

«Иранский режим продолжает задерживать американских граждан и других иностранцев по сфабрикованным обвинениям, связанным с национальной безопасностью, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Мы призываем к немедленному освобождению всех граждан США, незаконно задержанных в Иране, чтобы они смогли вернуться к своим семьям».

Заместитель руководителя судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эжеи, объявляя о решении суда, предоставил мало подробностей о деле Сиюэ Вана: «Человек был идентифицирован и арестован разведывательными органами. Суд приговорил его к 10 годам тюрьмы». Приговор может быть обжалован.

В Принстонском университете сообщили, что Сиюэ Ван работал исследователем и учился в магистратуре, работая над диссертацией по истории Евразии конца XIX и начала XX вв.

Согласно отчету, опубликованному в Тегеране с одобрения правительства, Сиюэ Ван был арестован 8 августа 2016 года и был обвинен в передаче конфиденциальной информации об Иране Госдепартаменту США, принстонскому центру изучения Ирана и Персидского залива имени Шармин и Биджан Моссавар-Рахмани, Гарвардской школе Кеннеди и Британскому институту персидской филологии.