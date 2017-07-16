Иран приговорил американца к 10 годам тюрьмы за «инфильтрацию»

Суд в Иране приговорил гражданина США к десяти годам тюрьмы по обвинениям в «инфильтрации». Об этом сообщил в воскресенье представитель судебной системы страны.

«Этот человек был выявлен и арестован силами разведки. Суд приговорил этого человека к десяти годам тюрьмы», – заявил заместитель руководителя судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эжеи на пресс-конференции, которая транслировалась по телевидению.



Эжеи сообщил, что осужденный, чье имя названо не было, имеет двойное гражданство – США и еще одной страны, которая также не была указана.



Иран арестовал и приговорил к тюремному заключению несколько обладателей двойного гражданства из США, Великобритании, Австрии, Канады и Франции по обвинениям, включающим шпионаж и сотрудничество с враждебно настроенными правительствами.